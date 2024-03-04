Скам'янілість кальмара-вампіра зі здобиччю знайшли у Люксембурзі: жив на Землі 180 млн років тому (фото)

У Люксембурзі знайшли скам'янілість кальмара-вампіра раннього юрського періоду. Ця рідкісна знахідка виявила новий вид - Simoniteuthis michaelyi.

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Як повідомляє IFLScience, 183 мільйони років тому стародавній кальмар-вампір, захоплений полюванням, загинув у безкисневій зоні морського дна. Завдяки цій трагедії, його остання трапеза та інші деталі життя юрського періоду збереглися до наших днів у винятковому стані.

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Неймовірна скам'янілість, виявлена ​​в 2022 році в Люксембурзі, показує кальмара-вампіра з двома рибами в його щупальцях, а також чітко видимі очі та м'язову тканину. Це новий вид, названий Simoniteuthis michaelyi, і він дає цінну інформацію про хижаків юрського періоду.

Скам'янілості кальмарів-вампірів рідко зустрічаються, а знахідка з їжею в роті - це перша. Це відкриття свідчить про те, що ранні вампіроморфи полювали на мілководді, а не лише в глибинах, як вважалося раніше.

Загибель кальмара підкреслює проблему кисневого дефіциту в океані, яка існувала вже мільйони років тому. Ця проблема знову стає актуальною через глобальне потепління.

S.michaelyi - це не просто дивовижна скам'янілість, це вікно в минуле. Вона дає нам уявлення про еволюцію кальмарів-вампірів, їх поведінку та екосистему юрського періоду.

Раніше у Новій Зеландії знайшли скам'янілу клешню гігантського краба, які понад 8 млн років.

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