Городники підказали, що потрібно робити з малиною до холодів: це позитивно вплине на наступний врожай

Осінь – найкращий час, щоб подбати про вашу малину та забезпечити собі багатий урожай наступного року. Ця яскрава ягода потребує особливого догляду перед настанням холодів. Давайте розберемося, які процедури необхідно провести, щоб зібрати відра солодких ягід. Про це пише prostoway.

Чому обрізка так важлива?

Малина плодоносить на пагонах другого року життя. Саме тому осіння обрізка є ключовим етапом догляду. Вона стимулює ріст нових пагонів, що забезпечить багатий урожай наступного року.

Що обрізати:

Вирізаємо під корінь всі пагони, які плодоносили в поточному році.



Видаляємо всі гілки, які мають ознаки хвороб або пошкоджень.



Скорочуємо їх до 1,5 метра для кращого формування куща.

Що залишити:

Залишаємо 3-4 найсильніших молодих пагона на кожному кущі. Саме вони будуть плодоносити наступного року.

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Підживлення – запорука здоров'я

Після обрізки важливо підживити малину. Це допоможе рослині відновитися після плодоношення та закласти нові квіткові бруньки. Для підживлення можна використовувати як органічні (компост, перегній, зола), так і мінеральні добрива. Експерти рекомендують чергувати різні види добрив щороку.

Чому важливо встигнути до заморозків?

Осіння обрізка та підживлення малини найкраще проводити до настання стійких заморозків. Це дозволить рослині встигнути відновитися до зими і успішно перезимувати.

Регулярний і правильний догляд за малиною – це запорука багатого та смачного врожаю. Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете насолоджуватися соковитими ягодами щороку.

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