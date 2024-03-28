Мають унікальну силу: названо чотири знаки зодіаку, які миттєво викривають брехунів

Деякі люди наділені настільки сильною інтуїцією, що їх буквально неможливо обдурити – вони миттєво викривають брехунів. За словами астрологів, сильне шосте почуття мають Раки, Скорпіони, Водолії та Риби.

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Рак

Раком керує Місяць, який контролює емоції та підсвідомі почуття. І саме тому цей знак зодіаку має таку сильну інтуїцію. Рак вміє читати людей та розрізняти їхні наміри. У довгостроковій перспективі від нього нічого не приховаєш. Він здатний бачити вас наскрізь, може сприймати і читати ваш настрій, думки і почуття з майже надлюдською легкістю. Цей знак зодіаку неможливо обдурити. Коли Рак комусь довіряє, це тому, що він абсолютно впевнений у цій людині.

Скорпіон

Скорпіоном управляє Плутон, окультна планета, названа на честь бога підземного світу. Цей знак зодіаку здатний відчувати приховані наміри, почуття, цілі та думки інших. Плутон також є містичною планетою трансформації та темряви, яка дозволяє Скорпіону відмовитися від усталених переконань та логіки та керуватися інтуїцією. У природі Скорпіона постійно шукати істину, і мета виявити її. Скорпіон надзвичайно проникливий, коли доходить до розуміння свого оточення.

Водолій

Водолій здатний позбутися логіки і діяти, ґрунтуючись на інстинкті. Його інтуїція рідко підводить його, коли доходить до прийняття правильного рішення. Уродженці знаку розуміють своє оточення та вміють бачити загальну картину та аналізувати її з різних точок зору. Водолії глибше розуміють кожну ситуацію, тому вони так добре вміють давати поради іншим. Вони здатні дивитися на речі без упереджень.

Риби

Риби, ймовірно, найінтуїтивніший знак зодіаку. Народженими під цим знаком керує мрійливий Нептун, планета містики, тому вони розуміють, що істина набагато загадковіша, ніж здається. Риби дуже вправні у розумінні складності ситуацій. Вони мають майже ідеальну здатність розуміти почуття, цілі та думки інших людей. Цей знак зодіаку дуже чутливий до поведінки інших. Емпатія – його сильна сторона.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.