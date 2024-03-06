Мають протизапальну та болезаспокійливу дію: користь оливок для здоров‘я, про яку ви не знали

Довголітнє оливкове дерево, на думку нутриціологів, може поділитися своєю життєвою силою з людьми. Сполуки, присутні в оливках та оливковій олії, зокрема олеокантал, мають протизапальні, антиоксидантні та знеболювальні властивості. Згідно з публікацією на Pysznosci.pl, цей продукт, безсумнівно, варто включити до свого щоденного раціону.

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Користь оливок для нашого здоров'я

Ця скромна рослина містить велику кількість поживних речовин. Оливки є справжньою скарбницею мінералів і вітамінів, необхідних для повноцінного функціонування нашого організму.

Наприклад, оливки багаті на вітаміни групи B, які відіграють ключову роль у нормальній роботі нервової системи. Вони позитивно впливають на наш емоційний стан, зменшуючи тривогу та стрес. Ці вітаміни також потрібні для підтримки концентрації та пам'яті. Саме вітаміни групи B забезпечують красу наших нігтів, волосся та шкіри.

В оливках також міститься велика кількість вітамінів A, E та C. Вони є потужними антиоксидантами, що захищають клітини організму від шкідливого впливу вільних радикалів. Крім того, вони допомагають сповільнити процеси старіння та знижують ризик захворювань, пов'язаних з нездоровим способом життя.

Оливки – як засіб від болю

Відкритий доктором Гарі Бомонтом олеокантал, присутній в оливках, діє подібно до ібупрофену. Згідно з науковими дослідженнями, він також допомагає усунути багато типів ракових клітин, не завдаючи шкоди здоровим. Крім того, олеокантал перешкоджає накопиченню бета-амілоїду, який викликає хворобу Альцгеймера.

Незважаючи на те, що на перший погляд оливки можуть здатися висококалорійними (у 100 г міститься близько 120 ккал), вони містять корисні жири, здатні підвищити рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ). Скільки оливок потрібно з'їдати щодня, щоб отримати всі переваги для здоров'я? Фахівці стверджують, що достатньо 7-8 штук.

Як правильно вживати оливки

Оливки можна їсти як самостійну закуску, додавати до салатів, піци чи інших страв, зокрема й м'ясних. Вони є невід'ємною частиною середземноморської дієти. Хоча українці найчастіше бачать зелені та чорні оливки, насправді їхня колірна палітра набагато ширша, включаючи відтінки червоного та коричневого.

Колір оливок не випадковий, він вказує на стадію дозрівання продукту:

Зелені - збирають у вересні, коли оливки ще незрілі. Вони мають тверду консистенцію, злегка гіркуватий смак та багаті на вітамін С;

- збирають у вересні, коли оливки ще незрілі. Вони мають тверду консистенцію, злегка гіркуватий смак та багаті на вітамін С; Червоні - збирають наприкінці жовтня - на початку листопада, коли плоди вже починають дозрівати. Колір може варіюватися від червоного до коричневого відтінку. Поєднують м'який присмак солодкості та гіркоти;

- збирають наприкінці жовтня - на початку листопада, коли плоди вже починають дозрівати. Колір може варіюватися від червоного до коричневого відтінку. Поєднують м'який присмак солодкості та гіркоти; Чорні - збирають у грудні, мають темно-фіолетовий колір, м'яку консистенцію та злегка солонуватий смак.

Що корисніше - зелені чи чорні оливки? Насправді, немає однозначної відповіді. Все залежить від ваших смакових уподобань. Цікаво, що дієтологи часто рекомендують промивати консервовані оливки, щоб позбутися надлишку солі та інших домішок.

Чи можна їсти оливки при гастриті: протипоказання

На жаль, оливки можна вживати далеко не всім. Цей продукт має виражену жовчогінну дію, тому не варто додавати його до раціону людям під час загострення холециститу та інших захворювань жовчного міхура. Їх не можна їсти також за наявності каменів у нирках.

Консервовані оливки можуть бути шкідливими через домішки, які додають виробники. Так, залишки глутамату натрію та невимитої каустичної соди роблять їх сильними алергенами. Оливки протипоказані при гастриті, а також дітям до 3 років.

Нагадаємо, ми вже писали, чому треба випивати чашку кави на день.

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