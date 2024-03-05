Сприяє схудненню та покращує стан здоров‘я: чому треба випивати чашку кави на день

Науковці з Англії провели дослідження, результати якого свідчать про несподівану користь вживання кави для схуднення. Виявляється, всього одна чашка цього напою на день стимулює перетворення білої жирової тканини на бурий жир, що сприяє покращенню здоров'я та прискорює процес зниження ваги.

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Бурий жир відрізняється від звичайного тим, що його клітини беруть активну участь у вироблені тепла та енергії для організму. Чим більше білої жирової тканини перетвориться на бурий жир, тим кращим буде наш загальний стан та самопочуття. Про це пише Радіотрек.

Кофеїн, що міститься в каві, безпосередньо впливає на утворення бурого жиру, прискорюючи спалювання зайвих кілограмів.

Для максимального ефекту від вживання кави під час схуднення варто дотримуватися кількох правил:

Уникайте пиття кави натщесерце

Кофеїн може негативно вплинути на слизову оболонку шлунка та кишківника. Проте, якщо вживати каву після їжі, обмін речовин активізується, і калорії спалюватимуться швидше. Кава здатна підвищити метаболізм на 10-12%.

Вживайте каву перед тренуваннями

Якщо випити каву за півгодини до фізичних вправ, кофеїн забезпечить організм енергетичним сплеском. Як результат, ви спалите більше калорій під час тренування.

Віддавайте перевагу чорній каві

Кавові напої з додаванням цукру та молока можуть містити таку ж кількість калорій, як тістечко чи булочка. Для схуднення рекомендується вживати виключно чорну каву, при бажанні можна додати мед замість цукру та знежирене молоко.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати дієту, яка допоможе схуднути.

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