Потрібні лише серветка та білок: як швидко створити оригінальні крашанки на Великдень (відео)

Світле свято Великодня вже наближається, а це значить, що час готувати святкові страви та прикраси. Декупаж яєць – це чудовий спосіб зробити ваш святковий стіл ще більш яскравим та оригінальним.

Ділимося простим та безпечним методом декупажу яєць за допомогою яєчного білка. Це дозволить вам створити красиві та оригінальні крашанки без особливих зусиль.

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Що вам знадобиться:

Варені курячі яйця

Білок з яйця

Серветки для декупажу з відповідним візерунком

М'які пензлики

Втулки з-під паперових рушників або туалетного паперу (використовуватимемо як підставки)

Ножиці

Як зробити декупаж яєць:

Розбийте сире яйце, відокремте білок від жовтка. Білок вилийте в тарілку. З серветки для декупажу виріжте візерунки, які вам подобаються. Найкраще підходять невеликі візерунки на білому тлі.

Відокремте два зайвих паперових шари з декорованої серветки, вам знадобиться лише третій, найвищий шар, з малюнком. Приміряйте вирізаний візерунок на яйце.

Покладіть варене яйце на втулку. Занурте кисть у яєчний білок і проклейте ним поверхню серветки. Акуратно розгладьте серветку, щоб видалити бульбашки повітря. Дайте яйцю висохнути.

Повторіть кроки 5-7 з іншими візерунками, якщо бажаєте. Ваш декупаж на яйцях готовий!

Ви можете використовувати білок одного сирого яйця для декількох яєць. Якщо ви хочете, щоб візерунок був більш яскравим, нанесіть кілька шарів серветки. Ви можете використовувати різні кольори та візерунки серветок, щоб створити унікальні та оригінальні прикраси.

Декупаж яєць – це чудовий спосіб залучити до творчого процесу дітей. З таким простим та безпечним методом декупажу ви зможете легко створити красиві та святкові прикраси для вашого Великоднього столу.

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