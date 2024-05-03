Чи потрібно змащувати форми для пасок перед випіканням: поради господинь
З давніх-давен паска вважається головною стравою великоднього столу. Її приготування - це не лише кулінарний процес, але й особливий ритуал, який об'єднує родини.
Сьогодні все частіше господині обирають для випікання пасок не класичні металеві форми, а зручні та практичні паперові. Але чи справді вони такі гарні, як здаються на перший погляд? Про це пише РБК.
Паперові форми для пасок:
Переваги:
- не потребують змащування;
- готову паску не потрібно виймати з форми;
- економлять час та сили;
- мають естетичний вигляд, тому паску можна подавати прямо у формі.
Недоліки:
- не підходять для багаторазового використання;
- можуть підгоріти при занадто високій температурі;
- не завжди доступні у магазинах.
Металеві форми для пасок:
Переваги:
- міцні та довговічні;
- забезпечують рівномірне пропікання;
- багаторазові;
- доступні у різних розмірах та формах.
Недоліки:
- потребують змащування перед випіканням;
- до готової паски може прилипати;
- не такі естетичні, як паперові.
Поради щодо використання форм для пасок:
Паперові форми:
- перед використанням злегка зімніть форму, щоб вона краще тримала форму;
- заповнюйте тістом на 2/3;
- випікайте при температурі не вище 190°C;
- після випікання дайте пасці трохи охолонути у формі.
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Металеві форми:
- перед випіканням змастіть форму вершковим маслом або рослинною олією;
- можна також застелити дно форми пергаментом;
- заповнюйте тістом на 2/3;
- випікайте при температурі, зазначеній у рецепті;
- щоб дістати готову паску з форми, проведіть ножем по краю, а потім переверніть форму на решітку.
Які форми вибрати - залежить від ваших потреб та вподобань. Паперові форми - це зручний та швидкий варіант, який ідеально підходить для тих, хто не хоче витрачати багато часу на випічку. Металеві форми - це більш універсальний варіант, який прослужить вам багато років.
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