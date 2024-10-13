Чи треба білити дерева восени: що кажуть садівники

Побілка дерев – це важливий елемент догляду за садом, який допомагає захистити плодові насадження від впливу погодних умов і шкідників. Завдяки регулярній обробці стовбурів дерева стають стійкішими до морозів, перегріву, а також заражень грибковими та бактеріальними інфекціями.

Окрім того, побілені дерева виглядають охайніше, що додає естетики саду. Побілка виконує кілька важливих функцій: захищає дерева від різких температурних перепадів, що можуть пошкодити кору, запобігає сонячним опікам і захищає від шкідників, які можуть зимувати в корі. Особливо це стосується шпалерних дерев, у яких крона формується горизонтально, і вони більш вразливі до перегріву, кажуть експерти АгроВін.

Коли білити дерева?

Побілку рекомендують проводити двічі на рік: восени та навесні. Якщо ви маєте обрати один сезон, то осіння побілка є пріоритетною, оскільки саме вона забезпечує максимальний захист від зимових пошкоджень. Весняну побілку варто робити якнайраніше, щойно зійде сніг, щоб захистити дерева від різких температурних коливань.

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Як правильно білити дерева?

Починати роботу потрібно з підготовки стовбура: зачистити кору від моху та лишайника, усунути старі пошкодження та тріщини, а потім замазати їх садовим варом. Побілка повинна наноситися у два шари: перший шар повинен висохнути, перш ніж накладати другий. Білити слід не тільки стовбур, але й частину скелетних гілок, щоб забезпечити максимальний захист.

Чим білити дерева?

Для побілки використовують різні матеріали: традиційне вапно, крейду або спеціальну садову фарбу. Найпоширенішим є гашене вапно, яке добре відбиває сонячне світло і знищує мікроби. Однак його недоліком є швидке змивання після дощу. Крейда, на відміну від вапна, менш агресивна до молодих дерев, але також недостатньо стійка до опадів.

Побілка дерев є важливою процедурою, що забезпечує здоровий ріст саду і захист рослин від багатьох загроз. Найкращим рішенням для обробки дерев є використання садової фарби, яка довше зберігає свої захисні властивості і краще справляється з впливом опадів та шкідників.

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