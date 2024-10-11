Можуть загинути: де у будинку не можна ставити горщики з квітами

Кімнатні рослини додають затишку й краси інтер'єру, але для їхнього здорового розвитку важливо правильно обирати місце для розташування. Неправильно підібране місце може призвести до висихання або пошкодження рослин, тому варто враховувати умови освітлення та температуру.

Насамперед квітучі рослини, які не переносять прямих сонячних променів, не варто ставити на підвіконня чи балкон, де вони можуть отримати занадто багато світла. Сонячні опіки можуть спричинити знебарвлення та ламкість листя, навіть при регулярному поливі. Важливо спостерігати за станом листя, щоб уникнути пошкоджень, повідомляє santeplusmag.

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Крім того, деякі рослини не люблять сухого повітря, яке часто буває біля джерел тепла, наприклад, радіаторів. Тому їх краще тримати подалі від таких місць. Інша небезпека для квітучих рослин — це протяги, через які вони можуть втрачати вологу, що призводить до опадання листя.

Підвіконня - не кращий варіант для вазонів. Джерело: Samer Daboul/pexels.com

Недостатній полив також може бути причиною висихання рослин. Якщо рослина почала жовтіти або ламатися, можливо, їй бракує води. У такому випадку рекомендується замочити горщик у воді на кілька хвилин, щоб коріння могло насититися вологою.

Варто бути обережним із надмірним поливом, адже це може призвести до загнивання коренів. Якщо рослина вже перенасичена водою, слід видалити пошкоджені корені і пересадити її в новий субстрат. Надмірна волога є більш небезпечною, ніж її недолік.

Наостанок, не слід зволожувати листя рослин, коли вони під прямими сонячними променями. Це може спричинити опіки через краплі води, які діють як лінзи. Правильний догляд і відповідне місце розташування допоможуть зберегти квіти здоровими і красивими.

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