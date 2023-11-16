Потрібен копійчаний засіб: як почистити пральну машину

Пральна машина - це незамінний помічник у домашньому господарстві. Однак, як і будь-який інший прилад, вона потребує регулярного догляду та чищення. Це допоможе їй працювати ефективніше та довше прослужити.

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Один із простих і ефективних способів почистити пральну машину - це використовувати сіль. Сіль має дезінфікуючі властивості, які допомагають видалити накип, бруд і бактерії з барабана та інших деталей пральної машини, пише Sante Plus.

Зазначається, що додавання солі в пральну машину не тільки гарантує чистоту приладу, але й дозволяє "ідеально випрати ваш одяг".

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Видання пише, що сіль здатна видалити плями, відбілити одяг та дезодорувати його. А ще сіль може зберегти яскравість кольорів під час прання.

"Кристали солі, що складаються переважно з хлориду натрію, мають здатність відбілювати одяг і видаляти стійкі жирні плями. Однак цей засіб справді ефективний лише на недавніх плямах: залиште його на пів години, і ви побачите, що жир зник", – зауважує Sante Plus.

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За допомогою солі можна видалити й жовтні плями від поту. Потрібно брудні плями змочити та насипати зверху сіль. Залиште на 30 хвилин, а потім потріть плями. Якщо вони не змиваються, покладіть одяг у миску з гарячою водою та насипте 3 столові ложки крупної солі, замочіть на годину. Сполосніть одяг та виперіть у машинці як зазвичай.

Експерти радять, якщо плями надто стійкі, спробуйте додати до солі лимонний сік або харчову соду.

Очищення пральної машини сіллю та оцтом

Цей спосіб дозволить видалити з машинки вапняний наліт та цвіль. Коли будете вмикати прилад на прання на високих температурах, додайте 100 мл оцту та дві столові ложки солі.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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