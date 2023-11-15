Для чого у пральну машинку класти яєчну шкаралупу: дивний, але дієвий спосіб

Яєчна шкаралупа – це продукт, який зазвичай викидається у смітник. Однак мало хто знає, що яєчна вона бути використана для відбілювання речей у пральній машинці.

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Яєчна шкаралупа містить кальцій, який є природним відбілювачем. Кальцій допомагає розщеплювати молекули, які викликають потемніння тканини, пише Sante Plus.

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Щоб використовувати яєчну шкаралупу для відбілювання речей у пральній машинці, потрібно шкаралупу ретельно помити, висушити та перемолоти у блендері.

Потім порошок засипте у бавовняний мішечок зі світлої тканини й туго зав'язати або зашити його.

Під час прання покладіть мішечок з яєчною шкаралупою у барабан пральної машинки.Виберіть режим прання з гарячою водою (не менше 60 градусів Цельсія).

Яєчна шкаралупа допоможе відбілити речі з білої тканини, а також виведе плями.

Однак слід пам'ятати, що яєчна шкаралупа не може відбілити речі з сильно забрудненими або пожовклими плямами.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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