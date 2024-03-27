Потрібен вазелін: як врятувати від слимаків вуличні рослини у горщиках

Відомий британський садівник Алан Тітчмарш поділився геніально простим способом, як зупинити слимаків і равликів, які шкодять вашим рослинам на вулиці.

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Слимаки та равлики можуть завдати значної шкоди вашим садовим рослинам, особливо хостам. На щастя, Алан Тітчмарш має просту, але ефективну пораду, як їх зупинити. Нею він поділився в Instagram.

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Секрет полягає в тому, щоб підняти горщики з рослинами над землею. Слимаки та равлики не люблять лазити по сухих поверхнях, тому їм буде складно дістатися до ваших рослин.

Ось як це зробити:

Підніміть горщики на кілька сантиметрів над землею. Ви можете зробити це, поставивши їх на цеглу, камені або дерев'яні бруски.

Переконайтеся, що дно горщиків не торкається землі. Це важливо, тому що слимаки можуть піднятися по дну горщика і дістатися до рослини.

Використовуйте теракотові горщики. Слимаки не люблять лазити по шорсткій поверхні теракоти.

Також експерт порадив намастити горщики для квітів вазеліном: "Я наношу вазелін на край горщиків (наношу щотижня), але ви повинні перевіряти їх щотижня, інакше слимаки влаштують бенкет".

Алан Тітчмарш також рекомендує:

Не поливайте рослини надмірно. Слимаки люблять вологі місця, тому важливо не давати їм шансу.

Видаляйте з саду опале листя та інші укриття. Слимаки та равлики люблять ховатися в темних, вологих місцях.

Використовувати пастки для слимаків. Існує багато видів пасток для слимаків, які можна купити в магазинах садівництва.

Ця проста хитрість допоможе вам захистити ваші рослини від слимаків і равликів і зберегти їх здоровими та красивими.

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