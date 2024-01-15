Новий тренд - 2024: стиль "електичний дідусь"
У 2024 році набирає популярності новий стиль одягу, який отримав назву "електичний дідусь". Він характеризується поєднанням непоєднуваного, а саме ретро, вінтажу та сучасних елементів.
Про це пише Elle.ua.
Стиль "електичний дідусь" не має жорстких правил, але є кілька основних ознак, які дозволяють його впізнати:
- Широкі штани, такі як джинси, чіноси або карго.
- Лофери або інші класичні туфлі.
- Наручні годинники, які можуть бути як сучасними, так і ретро.
- Головні убори, такі як кепки, капелюхи або панами.
- Витончені окуляри, такі як окуляри-кішки або вусаті окуляри.
- Барвистий трикотаж, наприклад, в'язані кардигани та жилети, оверсайз-светри з геометричним візерунком.
- Твідові піджаки або інші класичні піджаки.
- Шорти, які можуть бути як однотонні, так і з візерунками.
- Комфортні кросівки, які можна носити як у місті, так і на прогулянці.
- Бейсбольні кепки або інші спортивні головні убори.
- Джинсові речі, такі як джинси, куртки або сорочки.
- Сорочки, як однотонні, так і з принтами.
- Яскраві шкарпетки, які можуть стати яскравим акцентом у вашому образі.
- Масивні краватки, які додадуть стилю елегантності.
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Ці речі мають бути позачасовими, щоб їх можна було носити роками. Вони повинні бути зроблені з якісних матеріалів, щоб не втратити свій вигляд.
Стиль "електичний дідусь" - це можливість проявити свою індивідуальність та створити свій власний образ. Він підійде як чоловікам, так і жінкам будь-якого віку.
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