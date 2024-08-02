Новий тренд 2024 року: спідниця плюс кросівки

Білі кросівки давно перестали бути виключно спортивним взуттям. Сьогодні вони стали невід’ємною частиною повсякденного гардеробу, успішно поєднуючись з різними стилями одягу. Давайте розглянемо кілька стильних образів з білими кросівками, які допоможуть вам виглядати модно та сучасно. Про це пише vogue.

Джинсова класика в новому звучанні

Джинсова спідниця – базова річ, яка є в гардеробі кожної модниці. Цього сезону особливо актуальні моделі прямого крою та середньої посадки. Поєднання такої спідниці з білими кросівками створює безпрограшний повсякденний образ. Для більш стильного вигляду обирайте джинсову спідницю темного кольору.

Романтика та спорт: несподіване поєднання

Асиметрична плісирована спідниця в бежевому кольорі – це трендовий варіант для літнього сезону. Така спідниця додасть вашому образу ніжності та романтичності. А в поєднанні з білими кросівками normocore з округлим носом ви отримаєте стильний і сучасний look.

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Комфортний стритстайл

Джинсова спідниця-карго – це практичний і стильний вибір для повсякдення. Доповніть її білими кросівками Nike та простою чорною футболкою – і ваш образ буде виглядати максимально комфортно і стильно. Додайте кілька яскравих аксесуарів, щоб розбавити монохромність і додати індивідуальності.

Чому білі кросівки так універсальні?

Візуально подовжують ноги.

Додають образу легкості та свіжості.

Підходять до будь-якого стилю одягу.

Легко комбінуються з іншими кольорами та принтами.

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