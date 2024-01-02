Ніколи не буде сохнути: Як доглядати за кімнатним фікусом

Фікус – це популярна кімнатна рослина, яка може стати справжньою окрасою будь-якого інтер'єру. Однак, щоб фікус добре ріс і розвивався, за ним потрібно правильно доглядати.

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Дотримуючись цих простих порад з сайту noviydoctor, ви зможете виростити здоровий і красивий фікус, який буде радувати вас довгі роки.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути того, щоб фікус засихав:

Вибір правильного сорту та горщика

Перш ніж вибрати фікус, потрібно визначитися з сортом. Для кімнатного вирощування підходять такі сорти, як фікус Бенджаміна, Робуста та Еластіка. Вони не тільки красиві, але й невибагливі в догляді.

Горщик для фікуса повинен бути з отворами для дренажу, щоб уникнути застою води. Краще вибрати глиняний горщик, який краще пропускає повітря і вологу.

Правильний полив

Фікус не любить пересушування або перезволоження. Поливати його потрібно, коли верхній шар ґрунту висохне на 2-3 см.

Важливо також періодично обприскувати листя фікуса, особливо в період опалення. Це допоможе рослині зволожити повітря і уникнути опіків.

Світло та тепло

Фікус любить яскраве, але розсіяне світло. Прямі сонячні промені можуть обпекти його листя.

У зимовий час, коли світловий день короткий, можна використовувати фітолампи для додаткового освітлення.

Температура повітря для фікуса повинна бути в межах 18-25 градусів Цельсія. Рослина не переносить різких перепадів температур і холоду.

Увага та спілкування

Фікус дуже чутливий до позитивної енергетики. Не соромтеся розмовляти з рослиною, час від часу обдаровуйте її подяками та добрими словами.

Деякі люди вважають, що це сприяє росту та розвитку фікуса. Неважливо, чи це має науковий сенс, чи ні, але такий підхід додає особливої магії в догляд за рослиною.

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