Ніколи більше не буде сухою: Як правильно готувати свинину

Секрети соковитого м'яса: Хочете приготувати м'ясо, яке тане в роті? Не проблема! З цим рецептом впорається навіть кулінар-початківець.

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Цей рецепт можна використовувати для приготування інших видів м'яса, наприклад, яловичини або курки. З цими порадами ви завжди будете готувати м'ясо, яке тане в роті, розповідає alin_withkitchen.

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Що вам знадобиться:

650 г свинячої вирізки

100 г вершкового масла

Сіль, паприка, сухий часник та зелень за смаком

Фольга

Як готувати:

Підготуйте м'ясо. Промийте вирізку та зачистьте від плівок. Зробіть ароматне масло. Змішайте м'яке вершкове масло з сіллю, спеціями та подрібненою зеленню. Загорніть м'ясо у фольгу. Викладіть кілька шарів фольги, змастіть останній шар ароматним маслом. Покладіть вирізку на фольгу та щільно загорніть. Запікайте м'ясо. Розігрійте духовку до 210°C і запікайте м'ясо протягом 60 хвилин. Дайте м'ясу "відпочити". Вийміть м'ясо з духовки, але не розгортайте фольгу. Дайте йому постояти 10-15 хвилин. Наріжте та подавайте. Розгорніть фольгу, наріжте м'ясо на скибочки та подавайте до столу.

Ще кілька порад для приготування соковитого м'яса:

Не перетримуйте м'ясо на вогні.

Використовуйте м'ясний термометр, щоб перевірити готовність м'яса.

Дайте м'ясу "відпочити" після приготування.

Не ріжте м'ясо одразу після того, як вийняли його з духовки або з сковороди.

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