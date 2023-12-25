Ні в якому разі не викидайте: Що робити із кутею, яка залишилась після Святвечора

Кутя – це традиційна різдвяна страва, яка символізує достаток, здоров'я та єдність родини. Зазвичай її готують з пшениці, меду, родзинок та горіхів.

Відео дня

Після Святвечора часто залишається кутя, яку неможливо з'їсти за один раз. Що можна зробити із нею? Відповіли у матеріалі проєкту Styler.

Читайте також: Що не варто додавати в кутю, щоб не зіпсувати її

За звичаєм, кутю не можна викидати. Вона символізує повагу до померлих родичів, які, за повір'ями, на Святвечір приходять навідати живих. Тому кутю залишають на ніч на столі, а наступного дня згодовують домашнім тваринам. Вважається, що це принесе їм здоров'я та щастя.

Якщо у вас немає домашніх тварин, кутю можна віддати бездомним тваринам або птахам.

Кутю, яка не стояла цілу ніч на столі, можна зберігати в холодильнику до 5 днів. Однак краще її з'їсти за два дні, щоб вона не втратила своїх смакових якостей.

Якщо кутя залишилася в достатній кількості, її можна використовувати для приготування інших страв. Наприклад, кутю можна додати в тісто для коржів або пиріжків.

Якщо під час приготування куті крупа підгоріла, її можна викинути. Це не вважатиметься гріхом, оскільки така кутя непридатна для вживання.

Що стосується інших 11 страв зі Святвечора, то вони не мають такого сакрального значення, як кутя. Тому, якщо вони зіпсувались, їх можна просто викинути.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати мак для куті, щоб не був гірким.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!