Ніжні бабусині котлети без м’яса: для рецепту потрібно лише чотири інгредієнти
Щоб приготувати пісні котлети з рисом та овочами, вам знадобиться всього чотири ключові компоненти, а також трохи солі та спецій. Ці котлети не лише смачні та ароматні, але й слугуватимуть чудовим доповненням до будь-якого столу, завдяки їхній поживній цінності та ніжній структурі.
Цим рецептом поділилося NV. Хоч раз спробуйте цю страву й ви точно не пожалкуєте.
Як приготувати котлети з рису та овочів
Нам знадобиться:
Картопля — 350 г
Рис — 100 г
Цибуля — 1 шт.
Морква — 1 шт.
Сіль, перець — за смаком
Спеції (куркума, паприка, сухий часник) — за бажанням
Олія для смаження
Читайте також: Відкрийте для себе вінегрет по-литовськи, що ідеально пасує до посту
Спосіб приготування:
- Промийте картоплю та зваріть її в мундирах.
- В іншій невеликій каструлі приготуйте рис.
- Наріжте цибулю на маленькі кубики та натріть моркву на крупній тертці.
- Обсмажте цибулю на сковороді до золотистого кольору і додайте моркву. Тушкуйте до м'якості моркви.
- Очистіть зварену картоплю і натріть її на крупній тертці.
- До картоплі додайте рис, обсмажені овочі, сіль, перець та приправи. Змішайте інгредієнти до однорідної маси, яка буде легко формуватися в котлети.
- Сформуйте їх та обсмажте з обох сторін до хрусткої скоринки.
Подавайте котлети гарячими для найкращого смаку.
Смачного!
Якщо ви все ж хочете побалувати себе м'ясною стравою, то радимо спробувати приготувати секретний "повітряний" фарш для ніжних та пишних котлет.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!