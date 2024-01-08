Найніжніший колір: 4 варіанти білого манікюру (фото)

Манікюр у світлому кольорі завжди доречний та виглядає дорого. Тому представляємо вам 4 трендових манікюри на 2024 рік.

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Про це пише Радіотрек.

Молочний

Молочний колір - це світлий відтінок білого, який надає нігтям ніжний і елегантний вигляд. Він ідеально підходить для створення манікюру в стилі "багата дівчина".

Для того, щоб зробити ніжний молочний манікюр, можна використовувати однотонне покриття або додати до нього невелику кількість декору. Наприклад, можна нанести на нігті фольгу або дрібні стрази.

Білий

Білий колір - це ще один варіант для створення ніжного манікюру. Він виглядає дуже благородно і вишукано.

Для того, щоб зробити ніжний білий манікюр, можна використовувати однотонне покриття або додати до нього невеликий малюнок. Наприклад, можна виконати міні-френч з рожевою або срібною "усмішкою" або нанести на один ніготь біле сердечко.

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Омбре

Білий колір також можна використовувати для створення ніжного манікюру в техніці омбре. Для цього можна використовувати білий і рожевий або білий і нюдовий кольори.

Для того, щоб зробити ніжний омбре манікюр, можна використовувати спеціальний лак для омбре або просто змішати два лаку на нігті.

Візерунчастий

Для створення ніжного манікюру можна використовувати білий візерунок. Наприклад, можна нанести на нюдове тло білий візерунок у вигляді мережива або квітів.

Також можна додати до білого візерунка невелику кількість срібла або золота.

Нагадаємо, стилісти назвали трендовий манікюр зими-2024.

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