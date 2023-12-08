Неймовірне поєднання смаків: Як приготувати яблучний омлет на сніданок

Вишуканий десерт може стати прекрасним доповненням сніданку чи обіду. Одним із простих та швидких рецептів є яблучний омлет, що готується всього за кілька хвилин, і не вимагає увімкнення духовки.

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Цей десерт, нагадуючи австрійський кайзершмаррн, вирізняється додаванням невеликих шматочків фруктів до тіста. Ідеально підходить для тих, хто цінує смачну та здорову їжу. Ваш сніданок або обід буде особливим завдяки цьому десерту.

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Також, для тих, хто бажає, можна приготувати омлет у духовці. Завітавши в ароматний світ цього десерту, ви отримаєте справжнє задоволення від його приготування та споживання.

Інгредієнти:

2 яйця;

2 яблука;

120 мл молока;

60 г борошна;

40 г цукрової пудри;

15 г родзинок;

Лимон, кориця, цукрова пудра.

Приготування:

Очистіть яблука, видаліть серцевину та наріжте на невеликі шматочки. Полийте лимонним соком і додайте кориці. Розбийте яйця в миску, додайте цукор і взбивайте електричним віником, поки суміш не стане легкою та повітряною. Додайте терту цедру лимона та влити молоко. Поступово додайте просіяне борошно та родзинки. Повністю перемішайте. Розігрійте вершкове масло на сковороді з антипригарним покриттям діаметром 20 см. Вилийте яєчну суміш з яблуками на сковороду. Накрийте кришкою і готуйте протягом 10 хвилин на слабкому вогні. Потім обережно переверніть омлет за допомогою плоскої тарілки і готуйте ще 5 хвилин. Перекладіть десерт на сервірувальну тарілку, посипте цукровою пудрою. Наріжте та подавайте. За бажанням подавайте з чорничним джемом, англійським кремом чи краплею рому.

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