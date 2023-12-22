Неймовірно смачний журавлинний соус на Різдво можна приготувати всього за 15 хвилин (відео)

Різдвяна вечеря не обходиться без солодкого й терпкого журавлинного соусу. Є дуже простий спосіб приготувати цю святкову приправу з нуля.

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Ерін Кларк, авторка кулінарних бестселерів, поділилася своїм рецептом гострого журавлинного соусу. Відео вона опублікувала у TikTok.

Для приготування знадобляться:

журавлина;

апельсин (сік і цедра);

мед;

кориця;

гвоздика;

сіль.

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Візьміть каструлю середнього розміру і поставте її на плиту на середній вогонь. Додайте журавлину, апельсиновий сік і натерту апельсинову цедру і дайте варитися кілька хвилин.

Налийте трохи меду та додайте щіпку кориці, щіпку гвоздики та щіпку солі. Варіть 10-15 хвилин, поки журавлина не розпадеться. Обов’язково помішуйте соус, щоб він загус.

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