Неймовірно просто та смачно: як запекти ребра в банці на вечерю
Хочете приготувати смачну та ситну вечерю без зайвого клопоту? Тоді цей рецепт свинячих реберець у духовці точно для вас! Вам знадобиться лише кілька простих інгредієнтів та скляна банка.
Секрет цього рецепту з сайту noviydoctor в тому, що м'ясо готується у власному соку, завдяки чому воно виходить неймовірно соковитим. А картопля, запечена з вершковим маслом, стане ідеальним гарніром.
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Інгредієнти:
- Свинячі реберця - 500 г
- Цибуля - 1 шт
- Картопля - 4 шт
- Вершкове масло - 40 г
- Сіль, перець та спеції - за смаком
Приготування:
- Наріжте реберця на шматочки, посоліть, поперчіть та додайте ваші улюблені спеції.
- Додайте до реберець нарізану цибулю, ретельно перемішайте та злегка примніть руками.
- Викладіть м'ясо у скляну банку, накрийте фольгою і поставте на деко.
- Очистіть картоплю, розріжте навпіл, додайте до кожної половинки шматочок вершкового масла та загорніть у фольгу.
- Викладіть картоплю навколо банки з м'ясом.
- Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 2,5 годин.
- Вийміть з духовки, дайте м'ясу настоятися 10-15 хвилин і подавайте до столу.
Смачного!
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