Неймовірно просто та смачно: як запекти ребра в банці на вечерю

Хочете приготувати смачну та ситну вечерю без зайвого клопоту? Тоді цей рецепт свинячих реберець у духовці точно для вас! Вам знадобиться лише кілька простих інгредієнтів та скляна банка.

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Секрет цього рецепту з сайту noviydoctor в тому, що м'ясо готується у власному соку, завдяки чому воно виходить неймовірно соковитим. А картопля, запечена з вершковим маслом, стане ідеальним гарніром.

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Інгредієнти:

Свинячі реберця - 500 г

Цибуля - 1 шт

Картопля - 4 шт

Вершкове масло - 40 г

Сіль, перець та спеції - за смаком

Приготування:

Наріжте реберця на шматочки, посоліть, поперчіть та додайте ваші улюблені спеції. Додайте до реберець нарізану цибулю, ретельно перемішайте та злегка примніть руками. Викладіть м'ясо у скляну банку, накрийте фольгою і поставте на деко. Очистіть картоплю, розріжте навпіл, додайте до кожної половинки шматочок вершкового масла та загорніть у фольгу. Викладіть картоплю навколо банки з м'ясом. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 2,5 годин. Вийміть з духовки, дайте м'ясу настоятися 10-15 хвилин і подавайте до столу.

Смачного!

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