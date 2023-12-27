Неймовірно ніжно, смачно і просто: Як приготувати полуничне суфле
Легкий і повітряний десерт, який можна приготувати за лічені хвилини. Таке суфле чудово підійде до чаю або кави. А додавши до нього подрібнені горішки або шоколадну крихту, ви отримаєте ще більш смачний і ароматний десерт.
Для більш ніжного смаку можна додати в суфле 1 чайну ложку лікеру або 1/2 чайної ложки ванільного екстракту. Рецептом поділився OBOZREVATEL.
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Інгредієнти
- Полуниця - 125 г
- Білки - 2 шт
- Сіль - 1 щіпка
- Цукрова пудра - 60 г
Приготування
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Форми для запікання змастіть вершковим маслом і присипте цукровою пудрою.
- Полуницю вимийте, видаліть плодоніжки і подрібніть в блендері.
- Білки збийте з сіллю до стійких піків.
- Поступово всипте цукрову пудру, продовжуючи збивати.
- Додайте збиті білки до полуничного пюре і акуратно перемішайте лопаткою.
- Викладіть суфле в підготовлені форми і випікайте 10-15 хвилин.
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