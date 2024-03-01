Неприємний запах з рота: експерти назвали шість можливих причин

Одна з найпоширеніших причин неприємного запаху з рота – це погана гігієна порожнини рота. Нерегулярне чищення зубів, невикористання зубної нитки та неякісний догляд за яснами можуть призвести до розмноження бактерій, що викликають запах, карієс та захворювання ясен.

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Це явище відоме у медицині як галітоз. Галітоз може бути не тільки наслідком недотримання гігієни ротової порожнини, але і симптомом серйозних захворювань. Тому при довготривалій присутності неприємного запаху, слід звернутися до лікаря і з’ясувати причину цієї проблеми, пише Mayo Clinic.

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Які фактори впливають на появу неприємного запаху з рота:

Вживання певних продуктів, таких як цибуля, часник та спеції.

Куріння.

Інфекції рота, носа та горла.

Рак ротової порожнини.

Діабет.

Проблеми з печінкою або нирками.

Сухість у роті (ксеростомія).

Для запобігання галітозу рекомендується регулярно чистити зуби (двічі на день). Використовувати зубну нитку щодня. Використовувати якісне полоскання рота. Вести здоровий спосіб життя та уникати шкідливих звичок.

Якщо неприємний запах з рота зберігається, рекомендується звернутися до лікаря для виявлення можливих захворювань або проблем, які можуть його спричинити.

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