Неоднозначна відповідь: чи треба насправді вигулювати котів

Ви думали, що вигулювати потрібно лише собак? А ось і ні! Кішкам також корисно іноді виходити на вулицю, щоб досліджувати світ та отримувати нові враження.

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Звичайно, котячі прогулянки відрізнятимуться від собачих. Не очікуйте, що ваш улюбленець буде бігати за паличкою або годинами ходити поруч з вами. Про це пише inverse.com.

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Навіщо ж вигулювати котів?

Для розумової стимуляції. Кішки, які живуть в чотирьох стінах, можуть нудьгувати, що призводить до проблем з поведінкою. Прогулянки на свіжому повітрі дають їм можливість досліджувати нові запахи, звуки та відчуття.

Для фізичної активності. Навіть якщо ваш кіт активний вдома, йому все одно потрібна рухова активність, щоб залишатися здоровим. Прогулянки допоможуть йому підтримувати форму та вагу.

Навіть якщо ваш кіт активний вдома, йому все одно потрібна рухова активність, щоб залишатися здоровим. Прогулянки допоможуть йому підтримувати форму та вагу. Для зменшення стресу. Кішки, які не мають доступу до вулиці, можуть відчувати стрес через одноманітне середовище. Прогулянки на свіжому повітрі допомагають їм розслабитися і покращити настрій.

Як правильно вигулювати кота?

Використовуйте шлейку, а не нашийник. Шлейка більш безпечна і зручна для кішок.

Шлейка більш безпечна і зручна для кішок. Починайте з коротких прогулянок. Не намагайтеся одразу ж змусити кота йти далеко. Поступово збільшуйте час і відстань прогулянок.

Не намагайтеся одразу ж змусити кота йти далеко. Поступово збільшуйте час і відстань прогулянок. Вибирайте тихе місце. Не вигулюйте кота в людному місці, де він може злякатися.

Не вигулюйте кота в людному місці, де він може злякатися. Будьте терплячі. Деяким котам потрібно більше часу, щоб звикнути до вигулу.

Що робити, якщо кішка не хоче гуляти?

Не змушуйте її. Якщо кішка не хоче гуляти, не змушуйте її. Це може лише посилити її страх.

Якщо кішка не хоче гуляти, не змушуйте її. Це може лише посилити її страх. Спробуйте інші способи розширити її світ. Ви можете встановити котяче патіо на вікно або купити візок для котів.

Додаткові поради:

Не вигулюйте кота без шлейки.

Не залишайте кота без нагляду під час прогулянки.

Не вигулюйте кота в небезпечному місці.

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