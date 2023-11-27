Не викидайте коричневі банани: рецепт смачних кексів з бананом

Якщо банани стали коричневими, не обов'язково їх викидати. Рецепт бананових кексів спеціально розрахований на перестиглі фрукти.

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Для приготування знадобляться три-чотири банани. Про це повідомляє Express.co.uk.

Окрім цього потрібно взяти півтори склянки борошна, чайну ложку розпушувача, чайну ложку соди, чайну ложку меленої кориці, 85 г несолоного вершкового масла, 135 г цукру, одне велике яйце, чайну ложку чистого екстракту ванілі, дві столові ложки молока.

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Розігрійте духовку до 220°C. Збризніть форму для кексів на 12 штук антипригарним спреєм або скористайтеся формою для кексів.

Збийте разом борошно, розпушувач, соду, та корицю у середній мисці. У великій мисці або в чаші міксера подрібніть банани. На середній швидкості збийте розтоплене масло, цукор, яйце, ванільний екстракт і молоко.

Вилийте сухі інгредієнти у вологі інгредієнти, потім збийте або перемішайте до однорідності. Якщо додаєте горіхи або шоколадну стружку, кладіть їх зараз.

Розкладіть тісто у вкладиші, заповнюючи їх до самого верху. Випікайте п’ять хвилин, а потім зменшіть температуру духовки до 175°C та випікайте ще 16–18 хвилин.

Дайте мафінам охолонути протягом п’яти хвилин у формі для кексів, а потім перемістіть їх на решітку, щоб продовжити охолодження.

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