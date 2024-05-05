Не викидайте, а використовуйте: які рослини варто підживити кавовою гущею
Кава – це не лише смачний і ароматний напій, але й джерело корисних для рослин речовин. Кавова гуща – це не лише екологічне та доступне добриво, але й чудовий спосіб позбутися залишків кави.
Спробуйте використовувати її на своїх грядках і клумбах, і ви побачите, як ваші рослини стануть міцнішими, здоровішими та рясніше цвістимуть. Про це пише 24tv.ua.
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Кавова гуща може бути чудовим органічним добривом, яке збагатить ґрунт необхідними мікроелементами:
- Азот: сприяє зеленому росту і рясному цвітінню.
- Фосфор: стимулює кореневий розвиток.
- Калій: зміцнює структуру рослин.
- Магній: покращує фотосинтез.
- Кальцій: бере участь у формуванні клітинних стінок.
Як використовувати кавову гущу для добрива:
- Просто висипати на грядку чи клумбу.
- Перед цим кавову гущу потрібно висушити на папері або в духовці, щоб запобігти появі цвілі та грибка.
- Не робіть занадто товстий шар, щоб не перекрити доступ повітря до ґрунту.
- Змішати з водою і полити нею рослини.
- Додати до компосту.
- Це допоможе прискорити процес компостування і збагатити компост поживними речовинами.
Які рослини можна удобрювати кавовою гущею:
- Помідори
- Огірки
- Картопля
- Перець болгарський
- Редис
- Цибуля ріпчаста
- Зелень (всі види)
- Полуниця
- Гортензія
- Бегонія
- Азалія
- Камелія
Важливо:
- Не використовуйте кавову гущу для троянд, сукулентів та кактусів.
- Не перегодовуйте рослини кавовою гущею.
- Використовуйте лише свіжу кавову гущу.
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