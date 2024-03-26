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Не пропустіть момент: що треба посіяти у другій половині березня

Ціхоцька Марія

Не пропустіть момент: що треба посіяти у другій половині березня

Хоча деякі рослини ще зарано садити, адже вони можуть постраждати від заморозків, є й такі, які чудово приживуться саме в цей період. Серед них - груші та горох.

Вони стійкі до холоду, тому з ними не варто баритись. Таким чином, ви швидко отримаєте врожай. Про це пише Телеграф.

Ось кілька культур, які рекомендовані до посадки у березні:

Горох:

  • Висійте насіння в лунки глибиною 4 см, двома рядами, з відстанню 15 см між рядами та 5 см між горошинами.
  • Накрийте грядку спанбондом для захисту від вітру та холоду.
  • За потреби встановіть опори для гороху.

Груші:

  • Саджанці з голим корінням рекомендується садити саме в березні, коли вони ще перебувають у стані спокою.
  • Груші чудово доповнять ваш сад і порадують соковитими плодами восени.
  • Для невеликих ділянок підходить вертикальне озеленення.
  • Висаджуйте груші на зволоженому та дренованому ґрунті на сонячному місці.

Чорнобривці:

  • Ці невибагливі квіти вирощують з насіння.
  • Чорнобривці стійкі до холоду, тому їх можна сіяти вже зараз, але рекомендується вкривати від заморозків.
  • До літа насіння проросте, і ви зможете насолоджуватися красою цих квітів.

Брюссельська капуста:

  • Посадка в другій половині березня дає шанс отримати урожай вже в середині літа.
  • Ця капуста любить холод і може витримувати навіть легкі заморозки.
  • Слід вкривати посадки екоматеріалом.

Малина:

  • Березень – останній місяць, коли кущі малини перебувають у стані спокою, тому їх рекомендується садити саме зараз.
  • Рослина добре пристосовується до відкритого ґрунту навіть у холодну погоду.
  • Вибирайте для посадки добре дренований ґрунт.
  • Полив має бути помірним.

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Пам'ятайте:

  • Уважно читайте інструкції на насіннєвих пакетиках, адже деякі сорти можуть мати особливості у вирощуванні.
  • Забезпечте вашим саджанцям належний догляд: полив, розпушування, підживлення.
  • Захищайте молоді рослини від заморозків та інших несприятливих погодних умов.

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Суспільство