Не тільки допомагає заснути: Фахівці розповіли, чому корисно їсти ананас перед сном

Ананас – це смачний і корисний фрукт, який може принести чимало переваг для здоров'я. Серед них – і покращення якості сну та боротьба з безсонням.

Відео дня

Ананас містить амінокислоту триптофан, яка є попередником гормону сну мелатоніну. В одному дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Agricultural and Food Chemistry, було показано, що вживання ананаса підвищує рівень мелатоніну в організмі на 266%.

Читайте також: Як приготувати 3 простих та дуже смачних салати з ананасом

Крім того, ананас містить магній, який також сприяє кращому сну. Магній допомагає розслабити м'язи і нервову систему, що може сприяти засинанню.

Якщо ви хочете покращити якість свого сну, можна включати ананас у свій раціон. Спробуйте їсти ананас на сніданок, обід або вечерю. Ви також можете пити ананасовий сік, але в помірних кількостях, оскільки він містить багато цукру.

Ось кілька порад щодо вживання ананаса для поліпшення сну:

Вибирайте свіжий ананас, який має яскраво-жовте забарвлення.

Рекомендована денна норма ананаса становить одну чашку (приблизно 165 грамів).

Якщо ви їсте ананас на ніч, краще робити це як частину збалансованої вечері або перекусу.

Якщо ви використовуєте ананасовий сік, пийте його одразу після їжі або з закусками, багатими на білки та жири, щоб уповільнити перетравлення цукру.

Якщо ви страждаєте від безсоння, поговоріть зі своїм лікарем про можливі причини цього стану і про те, як ви можете його покращити.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати авокадо.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!