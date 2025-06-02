Не стануть друзями: які породи собак погано ладнають з дітьми

Собаки можуть бути чудовими друзями для всієї родини, але перед тим як обрати улюбленця, варто врахувати особливості його характеру. Британський кінолог Вілл Атертон розповів про породи, які не завжди добре взаємодіють із маленькими дітьми.

Про це пише пише Express. Першою у списку фахівець назвав бордер-колі. Незважаючи на те, що ця порода відома своєю розумністю й здатністю до дресирування, вона має виражений стадний інстинкт. Якщо собака не отримує достатнього фізичного та ментального навантаження, вона може почати "пасти" дітей — бігати за ними та навіть кусати за щиколотки.

"Люди часто думають, що легко жити з собакою, яка добре піддається дресируванню. Але якщо не задовольнити її інстинкти, вона може поводитися неприйнятно. І коли навіть собака середнього розміру кусає дитину — це може стати травматичним досвідом", — пояснює Атертон.

На другому місці у списку — акіта. За словами експерта, у цієї породи часто виникають проблеми в спілкуванні з дітьми, що може призводити до конфліктних ситуацій.

Третя порода, яка, на думку кінолога, може бути небезпечною для дітей — далматинець. Атертон стверджує, що у Великій Британії ця порода має одну з найвищих статистик укусів, особливо серед дітей.

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Ознаки стресу у собак

Окрім цього, інші кінологи поділилися порадами щодо емоційного стану собак. Якщо тварина позіхає, лиже губи, трясеться, ходить туди-сюди, дихає з відкритим ротом або раптово завмирає — це можуть бути сигнали стресу.

Також фахівці наголошують: собакам важливо давати свободу вибору, дозволяти нюхати навколишній світ, навчати новому та, звісно, приділяти час для ласки.

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