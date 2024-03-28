Не спішіть викидати: як врятувати пересолені котлети

Ароматні, апетитні котлети – страва, що завжди доречна. Проте, іноді навіть досвідчений кулінар може зіткнутися з неприємною ситуацією: котлети вийшли пересоленими. Не поспішайте засмучуватися! Існує багато способів, як врятувати страву. Про це пише Телеграф.

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Пароварка:

Замість сковорідки використовуйте пароварку. Котлети готуватимуться довше, але зайва сіль випарується.

Промивання фаршу:

Якщо солі забагато, промийте фарш. Покладіть м'ясо в сито і обдайте кип'яченою водою. Пам'ятайте, що вимиються не лише сіль, а й інші спеції.

Додаткові інгредієнти:

Прокрутіть через м'ясорубку ще м'ясо, щоб розбавити фарш.

Додайте замочений у молоці білий хліб – це нейтралізує сіль і зробить котлети ніжнішими.

Замість хліба можна додати рис або манку.

Овочі (кабачок, картопля) зроблять котлети пишними та соковитими, а також допоможуть нейтралізувати сіль.

Тушкування:

Пересолені котлети можна протушкувати в сметані.

Додайте на сковороду з котлетами картоплю, залийте водою і тушкуйте до готовності.

Пам'ятайте:

Не додавайте сіль до фаршу, поки не спробуєте його.

Використовуйте спеції та трави, які допоможуть збалансувати смак.

Не бійтеся експериментувати!

Завдяки цим простим порадам ви зможете врятувати пересолені котлети і насолодитися смачною та ароматною стравою.

Нагадаємо, ми вже писали, як врятувати пересолений фарш.

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