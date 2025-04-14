Не зможе без вас: 5 ознак щирої відданості собаки господарю

Багато власників собак іноді задумуються: "А чи любить мене мій пес?" Британський спеціаліст з поведінки тварин Адем Фехмі поділився основними сигналами, за якими можна розпізнати справжню прив’язаність вашого улюбленця.

Щоправда, одну з ознак слід сприймати обережно — вона може свідчити не про любов, а про тривогу. Про це пише Уніан.

5 ознак того, що ваш собака вас любить

Собаки — істоти надзвичайно соціальні. Їм потрібні увага, тепло та контакт із господарем. За словами Фехмі, щоб налагодити емоційний зв’язок із собакою, варто гратися з ним, частіше проводити разом час і пригощати ласощами — це і приємно, і корисно для психічного здоров’я тварини.

А ось як сам пес проявляє свою любов до вас:

1. Собака шукає вашої компанії

Якщо ваш улюбленець приходить до вас, коли ви в іншій кімнаті, зустрічає біля дверей або намагається притиснутися до вас на дивані — це свідчення прихильності. Втім, важливо розрізняти: надмірна прив’язаність, коли пес буквально не відходить від вас ні на крок, може сигналізувати про тривожність. У такому випадку варто звернутися до фахівця.

2. Він розслаблений поруч із вами

Коли собака повністю довіряє вам, він не соромиться демонструвати вразливі пози — наприклад, лежати на спині, піднявши лапи. Це ознака спокою та безпеки. Так тварина показує, що відчуває себе поруч із вами комфортно.

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3. Виляння хвостом і "усмішка"

Хвіст, що активно виляє, — класичний знак радості. Якщо собака дуже радий вас бачити, він може буквально випромінювати захват. Його мордочка при цьому стає "м’якою" — схожою на усмішку.

4. Притискання до вас під час ласки

Навіть ті собаки, які не дуже люблять обійми, можуть несвідомо притискатися до вас, коли ви їх гладите. Це ще один прояв глибокої прихильності і довіри.

5. Ініціативні ігри

Якщо пес сам провокує вас на гру, приносить іграшки або запрошує побігати — це чудовий знак. Така поведінка означає, що йому з вами весело, він довіряє вам і хоче вашої уваги.

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