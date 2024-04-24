Не осипається та виглядатиме ідеально: як правильно збити білки для глазурі на паску

Великдень вже не за горами, а це значить, що час готувати святкові паски! Білкова глазур - це не лише смачна, але й красива прикраса для паски, яка також підходить для інших кондитерських виробів: пряників, капкейків, кексів тощо. Сьогодні ми поділимося секретами того, як правильно збити білки для глазурі та як її нанести на паску. Про це пише Главред.

Інгредієнти:

1 яєчний білок

200 г цукрової пудри

1/2 ч. л. лимонного соку

Для кольорової глазурі:

Додайте харчовий барвник за смаком

Посуд:

Широка миска або інший посуд для збивання

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Покрокова інструкція:

Вибір цукрової пудри:Для блискучої та гладкої глазурі використовуйте цукрову пудру найдрібнішого помелу. Великі кристали цукру зроблять глазур неоднорідною та сірою. Збивання білків: Відокремте білки від жовтків.

Переконайтеся, що посуд та віночок/міксер чисті та сухі, адже будь-яка жирна плівка може завадити білкам збитися. Почніть збивати білки на повільній швидкості, поступово збільшуючи її до максимальної.

Коли маса стане однорідною, додайте лимонний сік і продовжуйте збивати. Консистенція глазурі: Збивайте глазур до потрібної вам консистенції:

Не дуже густа: підходить для створення патьоків на пасці. Сохне 4-8 годин.

підходить для створення патьоків на пасці. Сохне 4-8 годин.

Об'ємна: підходить для створення "шапки" на пасці. Сохне довше. Нанесення глазурі: Наносьте глазур на паску одразу ж після приготування.

Якщо ви хочете прикрасити паску посипками, робіть це одразу ж після нанесення глазурі, поки вона не застигла.

Гарячу паску краще попередньо охолодити перед нанесенням глазурі. Зберігання глазурі: Якщо вам потрібно зберегти глазур протягом кількох днів, перекладіть її в герметичний контейнер та поставте в холодильник.

Поради:

Щоб зробити глазур більш блискучою, додайте до неї 1-2 чайні ложки гліцерину.

Якщо ви хочете отримати матову глазур, додайте до неї 1-2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю.

Замість лимонного соку можна використовувати оцет.

Білки без міксера:

Якщо у вас немає міксера, ви можете збити білки вручну вінчиком. Це займе більше часу, але результат буде таким же.

Збивайте білки протягом 5-6 хвилин, доки не з'явиться густа біла піна.

Зібравшись пекти паски, не забудьте про білкову глазур, адже вона стане не лише смачною прикрасою, але й чудовим доповненням до святкового столу!

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