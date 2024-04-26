Не обов‘язково бігти у салон: як зробити мелірування вдома

Стильна зачіска - це запорука впевненості в собі. А доглянуте та модне волосся - важлива частина іміджу. Не завжди є час та можливість відвідувати салон краси, адже багато процедур можна зробити й вдома.

Мелірування - це чудовий спосіб освіжити зачіску та додати їй об'єму. Багато жінок думають, що зробити мелірування вдома самостійно - це складно та ризиковано. Однак, стиліст Стелла Чіні розкрила секрет неймовірно простого та швидкого способу зробити мелірування всього за 5 хвилин!

Що вам знадобиться:

Фарба для волосся

Гребінець для мелірування

Важливо:

Для мелірування не підходить гребінець з натуральними щетинками, адже він може плутати волосся.

Вибирайте фарбу, яка на кілька тонів відрізняється від вашого природного кольору волосся, щоб отримати максимально натуральний ефект.

Інструкція:

Підготуйте фарбу: Змішайте всі необхідні компоненти фарби згідно інструкції. Нанесіть фарбу на гребінець: Використовуйте пензлик для фарбування або навіть зубну щітку, щоб рівномірно розподілити фарбу на зубчиках гребінця. Розчешіть волосся: Добре розчешіть волосся, щоб воно було гладким та без ковтунів. Нанесіть мелірування: Проводьте гребінцем з фарбою по пасмам волосся. Не розчісуйте волосся занадто інтенсивно, щоб не пофарбувати все волосся. Обробіть все волосся: Для зручності розділіть волосся на горизонтальні проділи та обробляйте пасма фарбою, починаючи з потилиці та рухаючись до верхівки. Витримайте фарбу: Залиште фарбу на волоссі на час, зазначений в інструкції. Змийте фарбу: Ретельно промийте волосся шампунем. Догляньте за волоссям: Нанесіть маску та кондиціонер, щоб волосся було блискучим та здоровим.

Поради:

Для більш контрастного мелірування можна використовувати фольгу.

Перед фарбуванням нанесіть на шкіру вздовж лінії росту волосся жирний крем, щоб захистити її від фарби.

Якщо ви не впевнені у своїх силах, вперше краще звернутися до професійного перукаря.

З допомогою цього простого способу ви зможете без проблем зробити мелірування вдома та заощадити час та гроші. Не бійтеся експериментувати та створювати нові образи!

Нагадаємо, ми вже писали про невибагливі у догляді зачіски, які можуть приховати ознаки рідкого волосся.

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