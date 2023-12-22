Не на Різдво: коли народився Ісус Христос

Сьогодні мільйони людей у всьому світі святкують Різдво Христове, яке відзначається 25 грудня. Однак більшість учених погоджуються, що Ісус Христос не народився в цей день і навіть не в першому році нашої ери.

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Традиція відзначати Різдво 25 грудня бере свій початок у Римо-католицькій церкві в 4 столітті. Церква обрала цей день, оскільки він збігається з зимовим сонцестоянням і Сатурналіями, святом, присвяченим римському божеству Сатурну, пише Live Science.

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Однак ніхто точно не знає, коли народився Ісус. Деякі вчені вважають, що він народився між 6 і 4 роками до нашої ери, частково ґрунтуючись на біблійній історії про царя Ірода Великого. Намагаючись убити Ісуса, король нібито наказав вбити всіх немовлят чоловічої статі віком до 2 років, які жили в околицях Віфлеєму, подія, відома як різанина невинних. Це сталося незадовго до смерті самого Ірода, дата, яка досі є суперечливою.

Більшість учених, зокрема Пітер Річардсон і Емі Марі Фішер, дотримуються дати, яку використовували римські історики, які вважали, що Ірод помер в 4 році до нашої ери. Однак історики розходяться в думках щодо фактичного року смерті Ірода, і багато хто стверджує, що масове дітовбивство — не більше ніж легенда.

Інші вчені намагалися співвіднести "Віфлеємську зірку", яка нібито передвіщала народження Ісуса, з реальними астрономічними подіями, щоб точно визначити рік його народження. Наприклад, астроном Колін Хамфріс припустив, що легендарна зірка насправді була повільно рухомою кометою, яку китайські спостерігачі зафіксували в 5 році до нашої ери. Однак теорію Хамфріса було спростовано.

Місяць народження Ісуса також був предметом дискусій. Одна теорія припускала, що Віфлеємська зірка могла бути Венерою та Юпітером, які зійшлися разом, щоб утворити яскраве світло на небі, рідкісна подія, яка сталася в червні 2 року до нашої ери. Іншою можливістю є схоже з’єднання Сатурна з Юпітером, яке відбулося в жовтні 7 року до нашої ери.

Також існують припущення, що Ісус був весняною дитиною. Історик Ігнасіо Л. Гьотц припускає, що Ісус міг народитися "пізньою весною того року, тому що вагітність почалася восени після збору врожаю і було достатньо грошей на весільний бенкет".

Отже, точна дата народження Ісуса Христа досі залишається загадкою. Однак, попри це, мільйони людей у ​​всьому світі продовжують відзначати Різдво 25 грудня, як день народження Спасителя.

Нагадаємо, у Єрусалимі знайшли древнє місце віком 2000 років, де, згідно з біблійними записами, Ісус зцілив сліпого.

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