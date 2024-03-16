Не гірше ніж з магазину: як приготувати ролліні з м'ясом

Шукаєте ідею для швидкого та ситного сніданку? Спробуйте приготувати роліні з м'ясною начинкою з тіста філо! Їх можна зробити за лічені хвилини, якщо у вас є готове тісто.

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Рецептом поділилась кулінарна блогерка в Instagram. Їх можна їсти як гарячими, так і холодними. Замість м'ясного фаршу можна використовувати будь-яку іншу начинку, наприклад, овочеву, сирну або грибну. Для більш хрусткого тіста можна посипати роліні панірувальними сухарями перед випіканням.

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Інгредієнти:

1 кг м'ясного фаршу

1 велика цибулина

6 листів тіста філо

40 г вершкового масла

1 жовток

Кунжут за смаком

200 г твердого сиру

Сіль за смаком

1 ч. л. приправи до м'яса

Приготування:

Обсмажте фарш з нарізаною цибулею протягом 15 хвилин. Додайте сіль та приправу до м'яса. Змастіть один лист філо розтопленим вершковим маслом. З двох боків викладіть начинку та посипте її натертим сиром. Загорніть начинку в рулетики з обох боків до середини. Змастіть жовтком і посипте кунжутом. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 20 хвилин.

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