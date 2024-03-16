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Не гірше ніж з магазину: як приготувати ролліні з м'ясом

Ігор Романько

Як зробити роліні з м'ясом в домашніх умовах

Шукаєте ідею для швидкого та ситного сніданку? Спробуйте приготувати роліні з м'ясною начинкою з тіста філо! Їх можна зробити за лічені хвилини, якщо у вас є готове тісто.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка в Instagram. Їх можна їсти як гарячими, так і холодними. Замість м'ясного фаршу можна використовувати будь-яку іншу начинку, наприклад, овочеву, сирну або грибну. Для більш хрусткого тіста можна посипати роліні панірувальними сухарями перед випіканням.

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Інгредієнти:

  • 1 кг м'ясного фаршу
  • 1 велика цибулина
  • 6 листів тіста філо
  • 40 г вершкового масла
  • 1 жовток
  • Кунжут за смаком
  • 200 г твердого сиру
  • Сіль за смаком
  • 1 ч. л. приправи до м'яса

Приготування:

  1. Обсмажте фарш з нарізаною цибулею протягом 15 хвилин.
  2. Додайте сіль та приправу до м'яса.
  3. Змастіть один лист філо розтопленим вершковим маслом.
  4. З двох боків викладіть начинку та посипте її натертим сиром.
  5. Загорніть начинку в рулетики з обох боків до середини.
  6. Змастіть жовтком і посипте кунжутом.
  7. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці 20 хвилин.

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