Не дайте шкідникам зжерти ваш сад: найкращі домашні засоби проти личинок хрущів

Хрущі (травневі, чи майські жуки) не такі небезпечні для саду, як їхні личинки. Вони настільки прожерливі, що можуть за тиждень виїсти до 10 соток ваших посівів.

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Фахівці з видання The Spruce зауважують, що життєвий цикл хрущів від яйця, личинки, лялечки та дорослої особини може тривати від одного до трьох років. Це починається, коли дорослі жуки відкладають під землю від 75 до 100 яєць на початку до середини літа. Личинки з’являються з яєць через 18 днів і перетворюються на личинок, що є найбільш шкідливими для рослин.

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Дізнатися, чи заражений ваш сад або город личинками хрущів, можна просто: на вашому газоні з’явилися коричневі плями, що поширюються. Це ознака того, що підземні личинки, ймовірно, харчуються корінням трави. Великі ділянки трави, що відмирають, можна настільки очистити від обрізаного коріння, що ви зможете підняти їх вручну.

Листя рослин мають нерівні отвори – дорослі жуки харчуються надземними рослинами.

Візьміть лопату та копніть глибоко під кущами – якщо у землі побачите личинок у формі літери "С", значить треба діяти.

Способи позбутися хрущів та їхніх личинок

Пастка для дорослих жуків

Потрібно утворити суміш з 1/2 склянки патоки та 1/2 склянки води. Перелийте у контейнер з вузьким горлом. Також можна придбати різноманітні комерційні пастки для жуків, які роблять майже те ж саме: заманюють і ловлять жуків у контейнери, що містить солодку суміш. Відлов дорослих особин зупинить цикл розмноження. Але якщо у вас є велика кількість личинок, відлову дорослих особин буде недостатньо.

Нематоди

Це мікроскопічні ґрунтові черви, які живляться личинками різних комах. Вони стають все більш популярними як природний нетоксичний засіб боротьби з різними шкідниками. Існує багато видів нематод, але для газонних личинок виберіть такий вид, як Heterorhabditis bacteriophora, який також буде контролювати личинок японського жука. Нематоди слід застосовувати, коли личинки активні та присутні – від кінця весни літа до кінця літа.

Перемішайте нематоди з водою у садовому пульверизаторі та нанесіть на вологий ґрунт увечері. Полийте нематод, щоб розчин стікав у ґрунт.

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Молочні спори

Це бактерія, яка може бути ефективною для боротьби з багатьма видами жуків. Однак це залежить від досить теплого ґрунту.

Осінь вважається сприятливим часом для застосування, оскільки в цей час личинки зазвичай знаходяться досить близько до поверхні. Молочні спори не матимуть великого успіху, якщо застосовувати їх навесні та влітку або коли ґрунт занадто сухий.

Молочні спориші змішують з водою, наносять пульверизатором або у вигляді гранульованого порошку, а потім рясно поливають.

Цибулевий розчин

Потрібно на відро води заварити кілограм цибулинного лушпиння й розвести ще відром води. Поливайте ваші рослини цим розчином під корінь. Краще увечері.

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