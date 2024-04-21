Названо рослини, які варто посадити поруч із картоплею, щоб відлякувати колорадського жука

Городники рекомендують висаджувати певні види рослин поряд з картоплею, щоб захищати її від колорадського жука. Наприклад, коріандр чи кущова квасоля можуть бути чудовими сусідами для картоплі, оскільки вони не тільки відлякують шкідників, але й збагачують землю киснем.

Це лише декілька прикладів з більш широкого переліку рослин, які досвідчені дачники рекомендують висаджувати поруч з картоплею. Про це пише RadioTrek.

Які рослини відлякують колорадського жука:

пижмо – це рослина з яскраво вираженим ароматом, який може відлякувати шкідників;

петрушка – також корисна для посадки біля картоплі, оскільки її запах не подобається колорадським жукам, що може захистити картопляні насадження;

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м’ята – відома своєю здатністю відлякувати смугастих жуків від картоплі завдяки своєму запаху;

розмарин – має потужний аромат, який ефективно відлякує шкідників.

Не лише ці рослини можуть бути корисними для захисту картоплі від колорадського жука. Гарбуз, цибуля та часник також можуть допомогти у цьому процесі.

Крім цього, цей смугастий шкідник боїться гірчиці. Ви можете висадити її біля грядок або використовувати розчин з гірчиці та господарського мила для обприскування. Для цього змішайте 100 грамів сухої гірчиці з літром води та додайте трохи мила.

Проте, варто пам’ятати, що вирощування різних трав поруч з картоплею не завжди є ефективним. Іноді краще застосовувати комплексний підхід, включаючи обробку картоплі народними засобами для захисту.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як позбутись колорадських жуків на городі не збираючи їх руками.

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