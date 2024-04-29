Названо рослини, які треба обов'язково встигнути висадити на городі до Великодня

Весняне тепло надихає багатьох зайнятися садівництвом та городництвом. Оскільки до Великодня залишилося вже зовсім мало часу, потрібно встигнути завершити певні роботи на вашій ділянці. Проте не всі знають, що саме треба посадити до великого релігійного свята.

Православні віряни та греко-католики відзначатимуть Великдень 5 травня. Команда UAportal спільно з 24 каналом розповідають, які рослини рекомендується висадити в ґрунт в кінці квітня та на початку травня.

Що потрібно посадити до Великодня

Досвідчені садівники радять у квітні посадити кущі, що дозволить їм встигнути адаптуватися до нового середовища до настання осіннього періоду. Відмінно вкорінюються такі рослини, як малина, чорна та червона смородина, аґрус і порічки. Найкраще використовувати для цього однорічні саджанці, не забуваючи про регулярний полив і мульчування ґрунту.

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Цього місяця також ідеальний час для посіву гороху. Морква краще за все приживається, якщо її посадити в кінці квітня або на початку травня. Це також чудовий період для посадки гарбузів, патисонів та кабачків. Також можна розпочинати посадку картоплі.

В останні дні квітня рекомендується висаджувати салати, різноманітну зелень та редис. Розсаду можна сміливо переносити у відкритий ґрунт. Також це відмінний час для посіву томатів, які вже не потребують захисту плівкою в теплу погоду.

Що стосується розсади капусти, то можна висаджувати брюссельську, пекінську, білоголову та цвітну капусту. Для квітникарів, пора висаджувати багаторічні іриси, півонії та хризантеми, а з однорічних квітів – чорнобривці та ротики.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що садівники радять використовувати для кращого росту рослин шкірки від бананів.

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