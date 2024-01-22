Названо 6 популярних звичок, які гублять ваш імунітет

Імунітет – це система захисту організму від інфекцій. Він складається з клітин, тканин і органів, які працюють разом, щоб захистити організм від шкідливих мікроорганізмів, таких як бактерії, віруси та грибки.

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Існує багато факторів, які можуть послаблювати імунітет, включаючи шкідливі звички. На сайті uapress розповіли про 6 шкідливих звичок, які можуть пошкодити імунітет.

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Сон необхідний для підтримки здоров'я імунної системи. Під час сну організм виділяє гормони, які допомагають імунній системі боротися з інфекціями. Дорослі повинні спати не менше 7-8 годин на добу.

Фізична активність допомагає зміцнити імунну систему. Вона підвищує рівень лейкоцитів, які є клітинами імунної системи, що борються з інфекціями. Дорослі повинні займатися фізичними вправами не менше 150 хвилин на тиждень.

Соціальні контакти важливі для здоров'я імунної системи. Соціальні взаємодії допомагають підвищити рівень окситоцину, гормону, який має імуномодулюючі властивості.

Стрес може пошкодити імунну систему. Він може призвести до зменшення кількості лейкоцитів і погіршення їх здатності боротися з інфекціями.

Шкідливі звички, такі як куріння, вживання алкоголю і наркотиків, можуть пошкодити імунну систему. Неправильне харчування, яке включає в себе надмірне вживання рафінованих продуктів, трансжирів і цукру, також може пошкодити імунітет.

Зловживання лікарськими препаратами може пошкодити імунну систему. Деякі ліки, такі як кортикостероїди, можуть пригнічувати імунну систему.

Якщо ви хочете зміцнити свій імунітет, уникайте шкідливих звичок і дотримуйтесь здорового способу життя. Це допоможе вам залишатися здоровими і захищатися від інфекцій.

Додаткові поради для зміцнення імунітету:

Їжте здорову їжу, багату фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами і нежирними білками.

Вживайте достатньо рідини, особливо води.

Стежте за своєю вагою. Надмірна вага або ожиріння можуть пошкодити імунну систему.

Регулярно мийте руки, щоб запобігти поширенню інфекцій.

Обмежте контакт з людьми, які хворі.

Якщо ви захворіли, відпочивайте і пийте багато рідини.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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