Названо 10 продуктів, які ні в якому разі не можна давати котам

Здоров’я та самопочуття вашого пухнастого друга можуть залежати від його раціону. Виявилося, що котів не можна годувати великою кількістю звичних продуктів.

Щодо ковбасних виробів, не всі з них безпечні для споживання котами, тому у разі будь-яких проблем зі здоров’ям краще звернутися за порадою до ветеринара. Про це повідомляє Ukr.Media.

Які продукти не можна давати котам

Молоко. Не всі коти здатні перетравлювати лактозу, що може викликати у них розлади травлення.

Сире м’ясо, риба та яйця. Існує ризик зараження патогенами, такими як сальмонела або бактерії E. coli, що робить ці продукти ризикованими для споживання котами.

Кістки. Вони можуть стати причиною ушкоджень кишкового тракту у котів.

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Шоколад та продукти з какао. Великі кількості цих продуктів можуть бути фатальними для котів через вміст теоброміну, який отруйний для них і може спричинити проблеми з серцем.

Цибуля та часник. Ці овочі містять речовини, які можуть знищувати червоні кров’яні клітини, викликаючи анемію у котів та інших тварин.

Ковбасні вироби. Високий вміст солі, жирів та консервантів у таких продуктах може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям у котів, включаючи отруєння натрієм.

Виноград та родзинки. Ці ягоди можуть бути небезпечними для котів, навіть попри те, що вони можуть їсти їх з задоволенням.

Горіхи. Більшість горіхів погано перетравлюються котами, а деякі, як-от макадамія, можуть викликати отруєння.

Алкогольні напої. Навіть невеликі дози алкоголю можуть бути небезпечними для котів, викликаючи серйозне отруєння.

Кава та чай. Напої, які містять кофеїн, такі як кава та чай, можуть бути шкідливими для котів, оскільки кофеїн може викликати у них проблеми з серцем.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, від чого залежить тривалість життя котів.

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