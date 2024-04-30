Названо 10 найкращих гібридних авто на ринку України

Ринок гібридних авто стрімко розвивається, пропонуючи безліч моделей на будь-який смак та бюджет.

Ось огляд деяких з найкращих гібридних автомобілів, доступних у Європі в 2024 році. Про це пише mmr.net.ua.

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1. Honda Civic Hybrid:

Одинадцяте покоління Civic пропонує економну гібридну силову установку з 2.0-літровим бензиновим двигуном.

Просторий та елегантний салон з якісними матеріалами.

Спритний та динамічний на дорозі.

2. Kia Niro Hybrid:

Доступний у двох варіантах: гібрид з самозаряджанням та плаг-ін гібрид.

1.6-літровий бензиновий двигун та електромотор забезпечують плавний хід.

Просторий салон та практичний багажник 450 літрів.

Сучасний дизайн та приємний інтер'єр.

3. Hyundai Tucson Hybrid:

Економічний гібрид з 1.6-літровим бензиновим двигуном та електромотором.

Просторий салон та багажник 616 літрів.

Багато стандартного оснащення, включаючи 10.25-дюймовий сенсорний екран та Apple CarPlay/Android Auto.

5-річна гарантія з необмеженим пробігом.

4. Renault Clio E-Tech Hybrid:

Компактний хетчбек з економічною гібридною силовою установкою.

Інноваційна трансмісія з безступеневою коробкою передач, подібною до F1.

Стильний інтер'єр та якісні матеріали.

4.4 л/100 км у змішаному циклі.

5. Dacia Jogger Hybrid:

Перший гібрид від Dacia - доступний та практичний семимісний автомобіль.

1.6-літровий бензиновий двигун + електромотор забезпечують 140 к.с. та витрату 4.7 л/100 км.

Просторий салон та багажник 700 літрів.

8-дюймовий дисплей мультимедіа, парктроніки, автоматичний кондиціонер.

6. Toyota Corolla Hybrid:

Популярний седан з гібридною силовою установкою від Prius.

Доступний з 1.8-літровим або 2.0-літровим бензиновим двигуном.

Комфортний та добре збалансований.

Багато стандартного оснащення, включаючи світлодіодні фари та камеру заднього виду.

7. Honda Jazz Hybrid:

Економічний та тихий хетчбек з 1.5-літровим бензиновим двигуном та двома електромоторами.

Просторий салон та "Чарівні сидіння" з множинними трансформаціями.

3.6 л/100 км у змішаному циклі.

8. Toyota Yaris Cross Hybrid:

Підвищений хетчбек на базі Yaris з гібридною силовою установкою.

1.5-літровий бензиновий двигун + електромотор видають 114 к.с.

Просторий салон та багажник 436 літрів.

Економічний та маневрений.

9. Lexus NX Hybrid:

Розкішний кросовер з гібридною силовою установкою або плаг-ін гібридом.

2.5-літровий бензиновий двигун + два електромотори.

Просторий та елегантний салон.

521 літрів багажного простору.

10. Toyota Yaris Hybrid:

Стильний та економічний хетчбек з гібридною силовою установкою.

1.5-літровий бензиновий двигун + електромотор.

Доступна спортивна модифікація GR Sport.

Чудова паливна економічність.

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