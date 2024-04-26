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Названо неочікуваний засіб, який допоможе визначити, чи справжнє срібло

Анастасія Крищук

Названо неочікуваний засіб, який допоможе визначити, чи справжнє срібло
Як визначити чи справжнє срібло ви носите. Джерело: freepik

Щоб з’ясувати, чи виготовлено ваш ювелірний виріб з чистого срібла або він лише посріблений, можна скористатися простим способом. Він без проблем підійде для домашнього використання.

Для цього потрібен лише маленький шматочок льоду. Про це інформує Ukr.Media.

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Срібло вирізняється серед металів завдяки одній характерній ознаці – воно швидко розпізнається завдяки високій теплопровідності. Коли срібло контактує з льодом, воно негайно передає тепло, що спричиняє розтоплення останнього.

Для визначення справжності срібла використовуйте простий спосіб – покладіть виріб на кубик льоду. Якщо прикраса виконана зі срібла, ви побачите, як вона швидко починає вдавлюватися в лід, викликаючи його танення внаслідок теплопередачі від срібного предмета.

Абсолютно кожен хоче, аби срібні прикраси якнайдовше залишались блискучими та чистими. Раніше UAportal розповідав, як можна очистити вироби без шкоди та в домашніх умовах.

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