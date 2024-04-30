Названо рейтинг найбільш надійних вживаних авто, ресурс яких перевищує 500 тис. км

Коли ви шукаєте авто, чи то нове, чи з пробігом, ключовими аспектами є надійність та вартість обслуговування. На ринку вживаних автомобілів можливо відшукати транспортний засіб, який здатен витримати понад 300 тисяч миль (близько 483 тисяч кілометрів) без значних ремонтів та інвестицій.

Експерти порталу HotCars склали список з 20 найбільш довговічних та надійних машин з пробігом. Про це пише mmr.net.ua.

Toyota 4Runner, який вироблявся з 1983 по 1989 роки, очолив список з найвищим зафіксованим пробігом, досягнувши показника в 1 442 300 миль (що приблизно дорівнює 2,3 млн км). Цей позашляховик середнього розміру відомий своєю надійністю та здатністю без проблем долати складні ділянки доріг.

Читайте також: Складено рейтинг найнадійніших кросоверів та позашляховиків 2000-х років

На другій сходинці опинилася Honda Accord виробництва 1990-1993 років, автомобіль, який заслужив статус одного з найбільш довговічних у світі. Найвища зафіксована дистанція, яку подолав цей седан, становить 1 003 440 миль (близько 1,6 млн км).

Третє місце зайняв пікап Ford F-150 дванадцятого покоління, що випускався з 2009 по 2014 роки. Він відомий тим, що може легко проїхати понад 483 тис. км, а один з екземплярів навіть перевищив 1 000 000 миль (1,6 млн км).

Отже, ці автомобілі з пробігом визнані одними з найбільш надійних та довговічних:

Toyota 4Runner 1983-1989 рр.; Honda Accord 1990-1993 рр.; Ford F-150 2009-2014 рр.; Hyundai Elantra 2011-2016 рр.; Honda CR-V 2005-2007 рр.; Honda Civic 2016-2021 рр.; Lexus CT 200h 2011-2017 рр.; Lexus ES 2002-2006 рр.; Toyota Prius 2015-2022 рр.; Toyota Camry 1997-2001 рр.; Toyota RAV4 2019 р. – н.ч.; Nissan Altima 1998-2001 рр.; Toyota Corolla 2007-2013 рр.; Toyota Highlander 2001-2007 рр.; Toyota Sequoia 2001-2007 рр.; Toyota Avalon 1995-1999 рр.; Toyota Land Cruiser 1998-2007 рр.; Lexus RX 2004-2009 рр.; GMC Yukon/Yukon XL 2007-2014 рр.; Subaru Legacy 2009-2014 рр.

Нагадаємо, раніше експерти назвали японські авто, які краще не купувати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!