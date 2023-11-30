Накличете біду: які речі категорично не можна викидати

Викидаючи старі речі або предмети, які давно не використовуються, багато людей вважають, що це звільняє корисний простір у їхньому домі. Та є є деякі речі, які важливо зберігати, наголошує Pixel inform.

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Гроші

Старі монети та купюри не лише мають історичну цінність, але й є символом процвітання та багатства. За народним віруванням, викидання таких об'єктів може спричинити втрату фінансового успіху.

Рослини

Наші предки вірили, що рослини приносять процвітання. Викидання рослин може призвести до дрібних неприємностей, тому важливо доглядати за ними або передавати комусь, якщо необхідно від них позбутися.

Подарунки

Подарунки і сувеніри, особливо ті, що мають емоційну чи духовну цінність, несуть особливу енергію. За повір'ями, їх викидання може привести до несприятливих обставин.

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Дзеркала

Дзеркала вважаються символами енергії та добробуту в будинку. Викидання дзеркал може негативно вплинути на енергетику людини, тому важливо їх правильно утилізовувати.

Прикраси

Прикраси, навіть якщо не мають великої цінності, за народними прикметами необхідно зберігати, оскільки викидання їх може привести до фінансових проблем.

Нагадаємо, ми вже писали, які предмети не можна класти на стіл.

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