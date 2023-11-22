Притягують бідність та хвороби: Які 5 предметів не можна класти на стіл

Які речі не можна класти на стіл, щоб не викликати біди

Здавна в наших предків існувала віра у те, що деякі предмети, залишені на столі, можуть призвести до неприємностей та проблем у житті.

Різні прикмети керували вчинками людей, визначаючи, що можна, а що не можна залишати на обідньому столі, пише РадіоТрек. Ці прикмети є лише віруванням та забобонами, і немає наукових підтверджень їхньої дії. Важливо пам'ятати, що раціональний підхід та науковий підхід можуть відсіяти суперечливі вірування в повсякденному житті.

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Шапка: Згідно з прикметами, залишена на столі шапка може притягти фінансові проблеми, сварки та навіть головний біль. Вважалося, що цей предмет на столі призводить до негативних наслідків.

Гроші: Є вірування, що класти гроші на стіл – це нещасливий знак, оскільки це може спричинити безгрошів'я та втрати. Навіть гаманець із грошима залишають поза столом заради уникнення фінансових труднощів.

Ключі: Віра в те, що ключі, залишені на столі, можуть привернути злодіїв, бідність та сімейні скандали. Це пов'язано зі сприйняттям столу як провідника між життям та потойбіччям.

Порожня пляшка: За віруваннями, порожня посудина може притягти енергетику бідності, що може вплинути на з'яву продуктів на столі. Це може викликати негативні емоції та проблеми з фінансами.

Засушені квіти: Заборонялося ставити на стіл букети з засушених квітів, оскільки вони вважались мертвими предметами, які притягують негативну енергію в дім. Це, за віруваннями, може призвести до головних болів та частих захворювань.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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