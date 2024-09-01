Назад у 2000-ті: культова зачіска з минулого, яка опинилася на піку моди (фото)

Видання Stylist повідомило, що ностальгічні настрої щодо зачісок повернули нам давно забутий тренд 2000-х –подовжений бічний чубчик. Якщо переглянути соціальні мережі, стає очевидним, що багато фешн-блогерів відроджують цей стиль.

У шкільних фотоархівах початку 2000-х років часто можна побачити зачіски з бічним проділом і довгим чубчиком. Згадайте, наприклад, образи близнючок Олсен, Гіларі Дафф чи Ріанни того часу.

Останніми роками в моді переважав симетричний проділ, і зачіски з бічним проділом відійшли на другий план. Проте, з поверненням у моду джинсів з низькою талією та футболок з веселими написами, міленіали передбачали, що бічний проділ з подовженим чубчиком знову стане актуальним.

Читайте також: Які стрижки можуть змінити овал обличчя та додати молодості

Цей стиль відрізняється довшим чубчиком, який починається з бічної частини голови й закриває лише частину чола. Зазвичай він проходить по діагоналі, повторюючи природний вигин лінії волосся.

Серед зірок, які зараз вибирають таку зачіску, можна помітити Дженну Ортегу, Беллу Хадід, Дженніфер Гарнер і Зендаю.

Тим, хто цікавиться цим трендом, варто знати, що стиль універсальний, але не підходить усім. Форма вашого чола відіграє важливу роль: якщо воно невисоке, такий чубчик може постійно потрапляти в очі, що спричинятиме дискомфорт.

Щодо укладання, основне правило — сушити чубчик у протилежному напрямку від того, в який ви плануєте його вкладати. Використовуйте щітку, щоб спочатку висушити корені, а потім надайте форму за допомогою круглої щітки.

Якщо бажаєте гламурнішого вигляду, як у Кім Кардашян, використовуйте велику круглу щітку для створення об'єму від коренів. Для додаткової фіксації та об'єму нанесіть спрей на корені.

Раніше ми розповідали про ідеальні стрижки для тонкого волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!