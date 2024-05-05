Знайдено місце поховання загадкового англосаксонського короля Сердіка (відео)

Після більше тисячі років таємниці, можливо, знайдено місце останнього спочинку Сердіка, легендарного засновника Королівства Вессекс і ключової фігури в історії післяримської Британії. Цей видатний воїн, чия історія нагадує легенди про короля Артура, очолив серію кровопролитних битв у Гемпширі протягом шостого століття.

Вважається, що Сердік правив Вессексом з 519 по 534 рік нашої ери. Про його існування довгий час точилися суперечки, адже згадки про нього містяться лише в стародавніх текстах, таких як англосаксонська хроніка, пише Arkeonews.

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Письменник-історик Пол Гарпер, який досліджував короля Темної доби, вважає, що околиці Андовера можуть бути потенційним місцем поховання таємничого правителя.

Письменник-історик Пол Гарпер, досліджуючи життя Сердіка для своєї книги, виявив потенційне місце його поховання. Він натхненний дослідженнями Джорджа Гранді, який згадував про курган Сердіка в грамоті 10 століття.

Зображення короля Сердіка з Anglo-Saxon Chronicle. Джерело: Paul Harper

За допомогою аерофотознімків 1960-х і 1970-х років Гарперу вдалося знайти сліди кургану діаметром 21,9 метра і висотою 3,6 метра, розташованого поблизу Андовера в Гемпширі.

Це відкриття може стати остаточним доказом існування Сердіка та його ролі у заснуванні Вессекса, який згодом перетворився на Англію.

Гарпер сподівається, що подальші археологічні дослідження на місці поховання проллють більше світла на життя та спадщину Сердіка.

Нагадаємо, в одному з храмів Гватемали знайдено спалені тіла королівської сім'ї цивілізації майя.

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