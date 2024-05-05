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Знайдено місце поховання загадкового англосаксонського короля Сердіка (відео)

Билім Олена

Знайдено місце поховання загадкового англосаксонського короля Сердіка (відео)
Могила правителя на околиці Андовера заросла бур'янами

Після більше тисячі років таємниці, можливо, знайдено місце останнього спочинку Сердіка, легендарного засновника Королівства Вессекс і ключової фігури в історії післяримської Британії. Цей видатний воїн, чия історія нагадує легенди про короля Артура, очолив серію кровопролитних битв у Гемпширі протягом шостого століття.

Вважається, що Сердік правив Вессексом з 519 по 534 рік нашої ери. Про його існування довгий час точилися суперечки, адже згадки про нього містяться лише в стародавніх текстах, таких як англосаксонська хроніка, пише Arkeonews.

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 Письменник-історик Пол Гарпер, який досліджував короля Темної доби, вважає, що околиці Андовера можуть бути потенційним місцем поховання таємничого правителя.

Письменник-історик Пол Гарпер, досліджуючи життя Сердіка для своєї книги, виявив потенційне місце його поховання. Він натхненний дослідженнями Джорджа Гранді, який згадував про курган Сердіка в грамоті 10 століття.

Знайдено місце поховання загадкового англосаксонського короля Сердіка (відео)
Зображення короля Сердіка з Anglo-Saxon Chronicle. Джерело: Paul Harper

За допомогою аерофотознімків 1960-х і 1970-х років Гарперу вдалося знайти сліди кургану діаметром 21,9 метра і висотою 3,6 метра, розташованого поблизу Андовера в Гемпширі.

Це відкриття може стати остаточним доказом існування Сердіка та його ролі у заснуванні Вессекса, який згодом перетворився на Англію. 

Гарпер сподівається, що подальші археологічні дослідження на місці поховання проллють більше світла на життя та спадщину Сердіка.

Нагадаємо, в одному з храмів Гватемали знайдено спалені тіла королівської сім'ї цивілізації майя.

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