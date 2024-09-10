На місці страти в Німеччині знайшли величезну яму з людськими рештками (фото)

Археологи в Німеччині зробили приголомшливе відкриття на пагорбі Галгенберг поблизу міста Кведлінбург, де між 1662 та 1809 роками проводили публічні страти. Під час розкопок, організованих Державним управлінням охорони пам’яток і археології землі Саксонія-Анхальт, були виявлені скелети, ями з кістками та артефакти, які свідчать про жорстокі методи покарання того часу.

Галгенберг, відомий також як "пагорб шибениць", служив місцем страти, де найчастіше використовували повішення. Найдавніші згадки про це місце датуються 1662 роком, і аж до початку XIX століття тут відбувалися публічні страти. Розкопки не тільки пролили світло на методи виконання смертних вироків, але й на культурні та релігійні погляди на смерть і злочинність того часу, пише Archaeology News.

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Серед знахідок археологи виявили поховання людини у дерев'яній труні — рідкісна подія для місць страти. Добре збережений скелет був знайдений зі складеними руками та чотками, що наштовхнуло дослідників на думку, що це могло бути поховання жертви самогубства. У середньовіччі самогубців часто ховали на віддалених територіях, а не на освяченій землі, і пагорб страти міг слугувати таким місцем.

Ще одним моторошним відкриттям стала так звана "ревенантна могила". У цьому похованні дослідники знайшли чоловіка, чий скелет був придавлений великим камінням на грудях. Така практика поширювалася у середньовічній Європі через страх перед ревенантами — істотами, що, за легендами, могли повертатися до життя, щоб шкодити живим. Каміння на грудях мало не дозволити мертвому "повстати" з могили.

Ревенантна могила з рештками людини. Джерело: State Office for Monument Preservation and Archaeology of Saxony-Anhalt, Marita Genesis

Ревенантна могила з рештками людини. Джерело: State Office for Monument Preservation and Archaeology of Saxony-Anhalt, Marita Genesis

Ревенантна могила з рештками людини. Джерело: State Office for Monument Preservation and Archaeology of Saxony-Anhalt, Marita Genesis

Крім того, археологи виявили дві кістяні ями, де хаотично складені останки належали людям, страченим через повішення або колесування. Ці братські могили свідчать про регулярне "очищення" місця страт, коли останки загиблих скидали у ями без жодних церемоній.

Серед останків також були знайдені особисті речі: ґудзики, пряжки та фрагменти одягу. Ці артефакти разом із залишками керамічних виробів допомагають краще зрозуміти, як відбувалися страти, а також ставлення суспільства до засуджених.

Нагадаємо, у травні 29024 року археологи знайшли місце поховання загадкового англосаксонського короля Сердіка.

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