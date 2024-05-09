Борошно та цибуля проти іржі: садовий інвентар буде як новий

Іржа - це не просто неестетичний наліт, що псує зовнішній вигляд металевих виробів. З часом вона може призвести до значного пошкодження й навіть руйнування предмета.

На щастя, існує багато доступних способів очистити метал від іржі без використання шкідливих хімічних речовин. Ці прості поради допоможуть вам зберегти ваші металеві вироби в чистоті та гарному стані протягом довгих років.

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Прості способи відчистити від іржі

1. Борошно:

Цей метод чудово підходить для захисту дрібних металевих предметів, таких як спиці, голки та шпильки, від іржавіння. Просто насипте трохи борошна в коробку, де ви їх зберігаєте. Якщо на предметах вже з'явилася іржа, почистьте їх шматком мила.

2. Цибуля:

Цибуля - це не лише смачний овоч, але й чудовий засіб для очищення металу від іржі.Розріжте цибулину навпіл і натріть нею заіржавілі предмети.

3. Картопля з піском:

Цей метод чудово підходить для очищення залізних листів для випікання. Розріжте сиру картоплину навпіл і посипте її дрібним річковим піском. Використовуйте цю суміш, щоб потерти заіржавілі ділянки садового інвентарю.

4. Жир:

Нікельовані предмети можна очистити від іржі за допомогою жиру. Нанесіть жир на забруднені ділянки і залиште на кілька днів. Потім протріть предмети ганчіркою, змоченою в нашатирному спирті.

5. Гас:

Гас - це ефективний засіб для видалення іржі з ключів і залізних замків. Замочіть заіржавілі предмети в гасі на цілу ніч. Потім протріть їх піском або деревним попелом.

6. Лимон або лайм з сіллю:

Іржа також "чутлива" до кислоти, що міститься в лимонах і лаймах. Змішайте сік лимона або лайма з сіллю і вилийте суміш на заіржавіле місце. Залиште на 2-3 години, а потім ретельно промийте водою.

Для кращого результату перед використанням будь-якого з цих методів рекомендується видалити з металевої поверхні бруд і пил.

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